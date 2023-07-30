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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:29

Пытался объехать собаку: 9-летняя девочка пострадала на Ставрополье в аварии из-за лихача

На Ставрополье 9-летняя девочка пострадала в аварии из-за лихача
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 315 километре трассы «Кавказ» водитель «Тойоты Камри» проигнорировал ограничение скорости в 70 км/ч, который установили из-за ремонта дороги, и превысил скоростной лимит. В это время на проезжую часть выбежала собака, автомобилист не смог среагировать и вылетел в кювет, где перевернулся.

— Не сумел вовремя среагировать, чтобы остановиться из-за находящегося на проезжей части животного (собака), и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

После аварии на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь. 9-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали в больницу с переломом ключицы. За рулем сидел 33-летний житель Краснодара, он не пострадал.

Злостным нарушителем правил дорожного движения водитель не является. По факту аварии началась проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.