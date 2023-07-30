Два пострадали и один погиб: водитель-бесправник устроил смертельную аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Михайловске на Ставрополье, на улице Войкова, водитель «БМВ-Х7» решил обогнать едущий впереди автомобиль, но не убедился, что маневр безопасен. Автомобилист выехал на встречную полосу и устроил лобовое столкновение с «Хендэ Солярис». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— От полученных травм на месте скончался 28-летний пассажир «Хендэ». В больницу с травмами доставлены водитель «Хендэ» и пассажир «БМВ». Спровоцировал ДТП 42-летний житель села Курсавка, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водителя-нарушителя лишили прав за пьяную езду. Был ли он трезвый в момент аварии, установит экспертиза. По факту аварии проводится проверка, автомобилисту грозит уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.