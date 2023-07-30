Сделал электроудочку: 22-летнего парня осудят в Осетии за вылов более 50 форелей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии

В Северной Осетии поймали 22-летнего местного жителя, который изготовил электроудочку и незаконно ловил форель. Сотрудники ДПС остановили автомобиль парня по подозрению в совершении преступления, при осмотре правоохранители нашли и более 50 особей рыбы, и самодельное орудие лова. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.

— Мужчина с применением электроудочки, изготовленной кустарным способом из автомобильного аккумулятора, усилителя тока с электропроводами, длинной палки и сачка, осуществлял незаконный вылов речной форели, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии

Против парня завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным ведомства, государству причинен ущерб в 60 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд с утвержденным обвинением. Парню грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.