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НовостиПроисшествия30 июля 2023 14:30

Превысил скорость: молодой водитель на Ставрополье устроил аварию, в которой погиб

На Ставрополье 21-летний водитель нарушил ПДД и погиб в устроенной им аварии
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья 21-летний водитель погиб в аварии из-за нарушения правил дорожного движения. Все произошло селе Ачикулак, парень за рулем «Лады Гранта» разогнал автомобиль до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся и врезался в ЛЭП. Автоинспекторы и медики приехали на место ДТП.

— От полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи скончался 21-летний водитель, местный житель. Стаж вождения погибшего – 2,5 года, за последние 2 года он 8 раз привлекался к ответственности за грубые нарушения ПДД, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии назначена проверка, у водителя взяли кровь для анализов на алкоголь. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.