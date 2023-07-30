Превысил скорость: молодой водитель на Ставрополье устроил аварию, в которой погиб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья 21-летний водитель погиб в аварии из-за нарушения правил дорожного движения. Все произошло селе Ачикулак, парень за рулем «Лады Гранта» разогнал автомобиль до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся и врезался в ЛЭП. Автоинспекторы и медики приехали на место ДТП.

— От полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи скончался 21-летний водитель, местный житель. Стаж вождения погибшего – 2,5 года, за последние 2 года он 8 раз привлекался к ответственности за грубые нарушения ПДД, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии назначена проверка, у водителя взяли кровь для анализов на алкоголь. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.