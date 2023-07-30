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НовостиПроисшествия30 июля 2023 14:36

Отдала миллион: жительница Ставрополья повелась на уловки мошенника и получила кредит

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на миллион рублей
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья взяла кредит, чтобы его якобы не взяли мошенники

Жительница Ставрополья взяла кредит, чтобы его якобы не взяли мошенники

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Предгорном округе Ставрополья 58-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестного, который сообщил о попытке взять кредит на ее имя. Чтобы избежать незаконной операции, жертве самой надо было взять деньги в долг и перевести их на якобы безопасный счет. Женщина повелась на уловки, которые в итоге оказались обманом.

— Введенная в заблуждение гражданка, поверив злоумышленнику, перечислила более миллиона рублей, а спустя время, когда деньги не вернулись обратно на ее счет, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут сотрудники полиции, чтобы наказать по закону. Расследование продолжается.