Отдала миллион: жительница Ставрополья повелась на уловки мошенника и получила кредит

Жительница Ставрополья взяла кредит, чтобы его якобы не взяли мошенники Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Предгорном округе Ставрополья 58-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестного, который сообщил о попытке взять кредит на ее имя. Чтобы избежать незаконной операции, жертве самой надо было взять деньги в долг и перевести их на якобы безопасный счет. Женщина повелась на уловки, которые в итоге оказались обманом.

— Введенная в заблуждение гражданка, поверив злоумышленнику, перечислила более миллиона рублей, а спустя время, когда деньги не вернулись обратно на ее счет, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут сотрудники полиции, чтобы наказать по закону. Расследование продолжается.