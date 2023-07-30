В Ессентуках ищут угонщика отечественного автомобиля

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках сотрудники полиции ищут угонщика «Лады Весты» с регистрационными номерами М561ЕН126. Владелец припарковал машину во дворе многоэтажки на улице Кисловодской на ночь с 29 на 30 июля. Утром мужчина понял, что транспорта нет на том месте, где он его оставлял.

Автовладелец обратился в полицию. За дело взялись правоохранительные органы, угонщика и саму машину теперь разыскивают. Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края просит оказать помощь в поисках.

— Госавтоинспекция города обращается к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию по факту угона, а также о возможном местонахождении указанного автомобиля по телефону +79280145777, +78793461601, а также 102, – пишет ведомство.