Непорядочный спортсмен: велосипедиста-онаниста разыскивает полиция в Ставрополе

Фото: социальные сети

В Ставрополе местные жительницы отдыхали на улице, но заметили очень непорядочного спортсмена. Велосипедист остановился перед ними и стал онанировать. Девушки засняли извращенца на камеру и отослали в социальные сети.

— Сегодня средь бела дня данный персонаж подъехал и начал через шорты мастурбировать. Мы с подругой просто сидели на лавочке, – написала местная жительница в социальных сетях.

Кадры заинтересовали правоохранительные органы, которые начали разбирательства по данному факту. Теперь неприличного велосипедиста ищут, чтобы наказать по закону. В социальных сетях

— По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ставрополю.