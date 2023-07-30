Проехал на красный: на въезде в Пятигорск супружеская пара тяжело пострадала в ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На въезде в Пятигорск, на пересечении трассы «Кавказ» и поворота на станицу Константиновскую, утром 30 июля водитель автомобиля «Лада Калина» решил проехать на красный и устроил аварию. Машина вылетела на перекресток и врезалась в «Митсубиши Монтеро». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате с серьезными травмами в больницу доставлены водитель и пассажир иномарки, супруги из Пятигорска. Тяжести травм способствовали непристегнутые ремни безопасности в момент ДТП, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель отечественного авто, 49-летний житель села Курсавка, в аварии не пострадал. За последние два года он не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.