С 1 августа парковка возле краевой больницы Ставрополя станет платной

Парковка возле краевой больницы станет платной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе с 1 августа платной станет парковка возле краевой больницы на улице Семашко. Работать она будет с 8:00 до 20:00, а 15 минут на ней можно будет стоять бесплатно. Припарковаться там может 103 автомобиля, все можно оплатить бесконтактно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В случае неоплаты автомобилисту грозит административный штраф. На граждан – в размере от 500 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, – уточнили в администрации.

Также на парковке есть 9 мест для инвалидов, стоянка на них без специального знака будет стоить автомобилисту 5 тысяч рублей. Ведомство не уточняет, кто будет следить за оплатой парковки и выдачей штрафов. Вероятно, возле больницы стоят камеры, которые будут фиксировать нарушителей.