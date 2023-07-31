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НовостиОбщество31 июля 2023 6:30

С 1 августа парковка возле краевой больницы Ставрополя станет платной

Бесплатно на ней можно будет стоять до 15 минут, а после придется платить
Данил ЮРКОВ
Парковка возле краевой больницы станет платной

Парковка возле краевой больницы станет платной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе с 1 августа платной станет парковка возле краевой больницы на улице Семашко. Работать она будет с 8:00 до 20:00, а 15 минут на ней можно будет стоять бесплатно. Припарковаться там может 103 автомобиля, все можно оплатить бесконтактно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В случае неоплаты автомобилисту грозит административный штраф. На граждан – в размере от 500 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, – уточнили в администрации.

Также на парковке есть 9 мест для инвалидов, стоянка на них без специального знака будет стоить автомобилисту 5 тысяч рублей. Ведомство не уточняет, кто будет следить за оплатой парковки и выдачей штрафов. Вероятно, возле больницы стоят камеры, которые будут фиксировать нарушителей.