Ехал на неисправном авто: 88-летний лихач со 143 штрафами устроил аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополья, в селе Донском, водитель ВАЗ-21011 не справился с управлением из-за опасной скорости, вылетел с дороги и врезался в линию электропередач. На место вызвали скорую помощь для помощи пострадавшим и автоинспекторов для разбирательств.

— С переломом плеча в больницу доставлена 57-летняя пассажирка автомобиля. Водитель, 88-летний местный житель, отделался незначительными ушибами, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

При проверке оказалось, что за последние два года пожилой водитель получил 143 штрафа за нарушения правил дорожного движения, в основном – за скорость. Пенсионер был трезвый, а вот автомобиль имел технические неисправности, и ездить на нем было нельзя. По факту аварии проводится проверка.