Не досмотрела сестра: двухлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Во дворе дома на улице Рогожникова в Ставрополе водитель «Хендэ Крета» сбил двухлетнего ребенка. Мальчик выбежал на проезжую часть и находился возле пешеходного перехода, возможно, автомобилист просто не успел среагировать на появившегося малыша. Ребенок гулял со старшей сестрой, которая не уследила за ним.

— С переломом голени 2-летний мальчик доставлен в больницу. Выяснилось, что ребенок находился на прогулке со своей старшей сестрой. Автомобилем управлял 19-летний житель Ставрополя, стаж вождения которого около года, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилист за все свое вождение не получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения, в момент аварии был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников, в том числе родителей, устанавливается.