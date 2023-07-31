Поднялась до опасных отметок: река Калаус на Ставрополье грозит выйти из берегов

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С 31 июля по 1 августа на Ставрополье существует опасность выхода реки Калаус из берегов, потому что вода там поднялась до неблагоприятных отметок. В районе села Воздвиженского в Апанасенковском округе возможно подтопление приусадебных участков и дворов, расположенных в пойме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ведомство рекомендует заранее подготовить документы и личные вещи для эвакуации, а по возможности заранее оставить опасную зону подтопления. Следует вывезти весь транспорт с пойменного участка, убрать подвалов еду, унести животных. Также стоит подготовить теплые вещи и двухсуточный запас еды, при эвакуации надо помочь пенсионерам и детям.

Перед уходом из дома надо выключить электричество и газ. Стоит закрыть двери и окна. Если уехать до подтопления не удалось, надо забраться либо на верхние этажи, либо на крышу зданий и ждать помощи.

— Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей, – рассказали в МЧС.