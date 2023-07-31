Оставил без зарплат и выплат: бухгалтера кисловодской филармонии поймали на краже 2,3 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Кисловодске в краже бюджетных средств заподозрили заместителя главного бухгалтера ФБГУК «Северо-Кавказская филармония имени В.И. Сафонова». Злоумышленник благодаря своей должности мог совершать операции по приему, учету, выдаче и хранению денег и ценных бумаг. И ныне подозреваемый, пользуясь положением, решил украсть вверенные ему денежные средства.

— Похитил вверенные ему бюджетные средства учреждения культуры, выделенные на фонд заработной платы и иные выплаты, путем необоснованного утверждения финансовой документации. Похищенные денежные средства злоумышленник использовал по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ущерб составил 2,3 млн рублей, против бухгалтера завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Сейчас продолжается расследование, правоохранительные органы собирают доказательства вины подозреваемого.