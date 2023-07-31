Сбила сотрудника: пьяная автомобилистка на Ставрополье сбежала от гаишников, наехав на одного из них

Пьяная автомобилистка не захотела проходить тест на алкоголь и сбила автоинспектора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтекумском округе Ставрополья 47-летняя местная жительница попалась сотрудникам ДПС, когда ехала пьяная. Автоинспекторы предложили ей пройти тест на алкоголь, но злоумышленница решила, что ей это не надо. Водитель села за руль и начала ехать дальше – прямо на правоохранителя.

— Проигнорировав законные требования сотрудника полиции, женщина села за руль автомобиля и осуществила наезд на инспектора ДПС, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

В итоге автоинспектор получил ушибы и ссадины, а автомобилистка – уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Расследование продолжается.