Более 200 семей стали новоселами нового дома «Кварталов 17/77» в Ставрополе

В «Кварталах 17/77» ведется и строительство соцобъектов. Фото: gk-usi.ru

Более 200 семей получили ключи от квартир в литере 2.1 24-этажного дома «Кварталов 17/77». Для новоселов этот день стал настоящим праздником с музыкой, аниматорами и увлекательными мастер-классами.

Жилье от «ЮгСтройИнвест» - это, в первую очередь, надежность, комфорт и красота. Именно эти качества отмечают ставропольцы, выбравшие жилье в «Кварталах 17/77».

Во 2 кластере реализована концепция «двор без машин». Территория находится под постоянным видеонаблюдением, а значит за безопасность можно не беспокоиться. Для малышей во дворе обустроена игровая зона с многоуровневой площадкой, скалодромом и горкой. Также предусмотрены места для отдыха.

Для новоселов день получения ключей стал настоящим праздником с музыкой, аниматорами и увлекательными мастер-классами. Фото: gk-usi.ru

Фасады домов - светлые, но привлекают внимание контрастным орнаментов. Просторные холлы, отделка керамогранитом пола и входной группы, декоративные элементы и дизайнерская подсветка - все выглядит стильно и современно. Из холлов - два выхода на обе стороны дома.

В шаговой доступности расположен проспект Российский - крупная развязка, соединяющая Западный обход и 45-ю Параллель, откуда просто добраться в любую точку города.

Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг, из которого можно на лифте подняться на любой этаж.

Кстати, в «Кварталах 17/77» ведется и строительство соцобъектов. Так, рядом со 2 кластером возводится школа на 1550 мест, сдача объекта - 2024 год. Проект развития территории также предусматривает строительство двух детских садов, каждый на 300 детей с ясельными группами.

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