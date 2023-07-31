Отказали ветерану: пенсионеру со Ставрополья незаконно отказали в выдаче субсидии на жилье

Пенсионеру со Ставрополья незаконно отказали в выдаче субсидии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском округе Ставропольского края прокуратура провела проверку после того, как ветерану Великой Отечественной войны отказали в выдаче субсидии на строительство или покупку жилья. С учетом имущественного положения пенсионера администрация была обязана дать деньги, однако в нарушение закона заявителю отказали.

— В марте 2023 года в нарушение требований закона отказала заявителю в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура потребовала, чтобы ветерана поставили на учет для выдачи субсидий. Суд согласился с требованиями, и пенсионеру выдали деньги на строительство или покупку жилья.