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НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:43

Отказали ветерану: пенсионеру со Ставрополья незаконно отказали в выдаче субсидии на жилье

Пенсионеру со Ставрополья незаконно отказались выдавать деньги на жилье
Данил ЮРКОВ
Пенсионеру со Ставрополья незаконно отказали в выдаче субсидии

Пенсионеру со Ставрополья незаконно отказали в выдаче субсидии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском округе Ставропольского края прокуратура провела проверку после того, как ветерану Великой Отечественной войны отказали в выдаче субсидии на строительство или покупку жилья. С учетом имущественного положения пенсионера администрация была обязана дать деньги, однако в нарушение закона заявителю отказали.

— В марте 2023 года в нарушение требований закона отказала заявителю в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура потребовала, чтобы ветерана поставили на учет для выдачи субсидий. Суд согласился с требованиями, и пенсионеру выдали деньги на строительство или покупку жилья.