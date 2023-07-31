Признал вину: водителя-бесправника на Ставрополье осудили на 6 лет за смертельную аварию

Фото: пресс-служба судов Ставропольского края

В Грачевском округе Ставрополья осудили водителя-бесправника, который устроил смертельную аварию. Вечером в селе Кугульта на улице Кооперативной ныне осужденный нарушил правил дорожного движения, сбил пешехода, которого он мог увидеть. После аварии злоумышленник сбежал с места происшествия, не вызвал ни скорую помощь, ни полицию.

— Допущенные водителем нарушения Правил находятся в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями в виде смерти гражданки, – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Автомобилиста нашли, против него завели уголовное дело по пунктам «б, в» части 4 статьи 264 УК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть, с оставлением места аварии, совершенное водителем без прав). Фигурант признал свою вину, как и суд.

Злоумышленника приговорили к 6 годам и 2 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься вождением на 2 года. Кроме того, ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей по гражданскому иску о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в силу.