Наплевали на безопасность: два вертолета арестовали на Ставрополье из-за технических неисправностей

Фото: пресс-служба УФССП Ставропольского края

В Минераловодском округе арестовали два вертолета МИ-2 из-за технических неисправностей. Воздушные судна принадлежали местному предпринимателю, он эксплуатировал их, несмотря на то, что это может быть опасно для пассажиров и пилотов транспорта. Правда, надзорные органы начали проверку и узнали, что нарушения не исправлены.

— Надзорные органы обратились в суд, который вынес запрет на их эксплуатацию, осуществление полетов, передачу третьим лицам, а также в качестве обеспечительной меры наложил арест, – сообщили в пресс-службе УФССП Ставропольского края.

Судебный пристав рассказал о запрете летать и потребовал передать вертолеты, но предприниматель сказал, что судна находятся в других округах региона. Сотрудник передал требование и сказал, что в противном случае против него могут завести уголовное дело и оштрафовать.

Предприниматель понял, что деваться ему некуда, поэтому привез вертолеты на стоянку и судебный пристав произвел исполнительные действия. Летать на суднах снова будет можно только после устранения неисправностей.