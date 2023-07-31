Останутся без прав: за неделю на Ставрополье поймали 153 пьяных водителя

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На Ставрополье за прошедшую неделю, с 24 по 30 июля, поймали 153 пьяных автомобилиста, причем 13 из них попались на нарушении повторно – на них завели уголовные дела. Так, автоинспекторы в Буденновске заметили иномарку, которая ехала ночью с выключенными фарами. Сотрудники остановили автомобиль для разбирательств.

— За рулем находился 24-летний местный житель, который имел признаки опьянения. Гражданин прошел процедуру освидетельствования на месте, которая показала наличие более 0,4 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сотрудники зафиксировали состояние опьянения и выписали протокол. Автомобилисту грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку.