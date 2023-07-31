Два здания для соцобслуживания инвалидов и ветеранов появятся в Ингушетии

В Малгобеке и Назрановском районе Ингушетии строят новые здания центров социального обслуживания для пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов.

По данным Минтруда Республики, в рамках национального проекта «Демография» возводится стационарный корпус республиканского центра для пожилых граждан и инвалидов в Малгобеке. Его введут в эксплуатацию к концу 2024 года. А дополнительное здание социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов» в селе Сурхахи Назрановского района достроят уже к концу этого года.

Как заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, новые объекты станут центрами, где люди смогут получить не только необходимый уход, но и социальное взаимодействие и оздоровление.

— В сфере социальной защиты населению в Ингушетии оказана огромная поддержка: за прошлый год около 32 тысяч семей получили пособие на детей от 8 до 17 лет и около 30 тысяч семей — выплаты на детей от 3 до 7 лет, более 9 тысяч семей — выплаты в связи с рождением первого ребенка. Благодаря огромной помощи со стороны руководства страны в 2023 году в республике продолжается развернутая работа по поддержке наиболее уязвимых групп граждан, — подчеркнул глава Ингушетии.

Социально-оздоровительный центр на 30 мест был открыт в Назрановском районе Ингушетии в мае 2010 года перед Днем Победы. Под инициативой Главы Республики «Дом ветеранов», расположенный в живописном месте, будет расширен за счет строительства еще одного нового корпуса на 50 мест. Главный акцент делается на создании комфортных условий для ветеранов и инвалидов.

После запуска нового корпуса в учреждении будет доступно 130 мест для отдыха и реабилитации пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, отметил Махмуд-Али Калиматов. В 2021 году его вместимость была увеличена до 80 мест путем строительства дополнительного трехэтажного корпуса на 50 человек. Однако этого оказалось недостаточно из-за большого количества людей, желающих пройти оздоровление — иногда очередь может достигать 800 человек.