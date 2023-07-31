Незаконно продавал газ: россиянина осудили на Ставрополье за взятку в 160 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья прошел суд над 36-летним жителем соседней республики, его осудили за взятку сотруднику полиции. В феврале 2022 года злоумышленник через посредника передал 160 тысяч рублей, чтобы его не проверяли на факт сбыта сжиженного газа без соответствующей лицензии.

— Передал через посредника сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку за непроведение процессуальной проверки по факту деятельности по обороту сжиженного газа без соответствующей лицензии, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

На россиянина завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Тем временем посредник уже сидит в колонии общего режима. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.