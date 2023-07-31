Хотела сбыть 15 граммов: первокурсницу-наркозакладчицу поймали на Ставрополье

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья сотрудники полиции патрулировали в поселке Ясная Поляна и заметили подозрительную девушку. При виде правоохранителей юная злоумышленница отбросила от себя большой сверток и пыталась сбежать. Правда, ей это не удалось, и сотрудники задержали наркозакладчицу. В свертке оказалось 15 граммов синтетических наркотиков.

— Со слов задержанной, которой оказалась студентка первого курса техникума (филиал в городе Ессентуки), указанный сверток предназначался для более мелкой фасовки и сбыта розничным потребителям, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против первокурсницы завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, фигурантке грозит крупный срок за преступление.