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НовостиПроисшествия31 июля 2023 11:58

Хотела сбыть 15 граммов: первокурсницу-наркозакладчицу поймали на Ставрополье

Первокурсницу-наркозакладчицу задержали на Ставрополье с 15 граммами веществ
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья сотрудники полиции патрулировали в поселке Ясная Поляна и заметили подозрительную девушку. При виде правоохранителей юная злоумышленница отбросила от себя большой сверток и пыталась сбежать. Правда, ей это не удалось, и сотрудники задержали наркозакладчицу. В свертке оказалось 15 граммов синтетических наркотиков.

— Со слов задержанной, которой оказалась студентка первого курса техникума (филиал в городе Ессентуки), указанный сверток предназначался для более мелкой фасовки и сбыта розничным потребителям, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против первокурсницы завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, фигурантке грозит крупный срок за преступление.