Жесткая посадка: после столкновения двух парапланов на Ставрополье завели уголовное дело

Уголовное дело завели после столкновения двух парапланов на Ставрополье Фото: Мария БЕРК

На Ставрополье завели уголовное дело после столкновения двух парапланов на горе Юца на Ставрополье. Это уже второе подобное происшествия, однако первое закончилось без летального исхода. Сейчас же после гибели жителя Предгорного округа было решено начать разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

— Над склоном горы Джуца села Юца Предгорного района в Ставропольском крае, во время планирования произошло столкновение параплана под управлением мужчины 1985 года рождения с парапланом под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате произошло падение на землю горного участка, – пишет ведомство.

Теперь правоохранительные органы завели дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть человека). Кто стал фигурантом, не сообщается.

Напомним, что после жесткой посадки погиб один человек. Второй пилот, житель Санкт-Петербурга, вовремя открыл запасной парашют и остался жив.