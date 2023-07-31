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НовостиПроисшествия31 июля 2023 12:43

Убедительная ложь: за неделю жители Ставрополья потеряли 56 млн, доверившись мошенникам

За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 56 млн рублей
Данил ЮРКОВ
За неделю жители Ставрополья лишились 56 млн рублей, доверившись мошенникам

За неделю жители Ставрополья лишились 56 млн рублей, доверившись мошенникам

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ставрополья за прошлую неделю, с 24 по 30 июля, отдали мошенникам более 56 млн рублей. Одной из жертв стала 62-летняя жительница Минераловодского округа. Пенсионерке позвонил неизвестный, представился брокером и сказал, что она может заработать больше деньги, если вложится в биржу. Только после того, как жертва потеряла деньги, она поняла, что это был обман.

— Когда женщина решила вывести деньги, мошенник убедил ее продолжить и взять кредит в размере более 600 тысяч рублей для последующего вложения. Гражданка согласилась и перевела злоумышленнику поступившие деньги и свои сбережения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Итого пенсионерка потеряла 1 млн 300 тысяч рублей. Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается, злоумышленника ищут сотрудники полиции.