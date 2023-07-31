Убедительная ложь: за неделю жители Ставрополья потеряли 56 млн, доверившись мошенникам

За неделю жители Ставрополья лишились 56 млн рублей, доверившись мошенникам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ставрополья за прошлую неделю, с 24 по 30 июля, отдали мошенникам более 56 млн рублей. Одной из жертв стала 62-летняя жительница Минераловодского округа. Пенсионерке позвонил неизвестный, представился брокером и сказал, что она может заработать больше деньги, если вложится в биржу. Только после того, как жертва потеряла деньги, она поняла, что это был обман.

— Когда женщина решила вывести деньги, мошенник убедил ее продолжить и взять кредит в размере более 600 тысяч рублей для последующего вложения. Гражданка согласилась и перевела злоумышленнику поступившие деньги и свои сбережения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Итого пенсионерка потеряла 1 млн 300 тысяч рублей. Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается, злоумышленника ищут сотрудники полиции.