Прибавка к зарплате: главбух школы в КБР украл 4,4 млн рублей, переведя их себе на карточку

Главбух в КБР украл у школы 4,4 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Баксан в Кабардино-Балкарии против главного бухгалтера одной из школ завели уголовное дело за кражу денежных средств. По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2022 года злоумышленник составлял подложные реестры и перевел себе на карточку 4,4 млн рублей. «Прибавкой к зарплате» ныне подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

— Зачислил через банковское приложение на свою банковскую карточку бюджетные денежные средства в размере 4,4 млн руб, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив образовательному учреждения материальный ущерб в особо крупном размере, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

Против главбуха завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается, следователи собирают доказательства вины фигуранта.