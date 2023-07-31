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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:22

Прибавка к зарплате: главбух школы в КБР украл 4,4 млн рублей, переведя их себе на карточку

Главный бухгалтер школы в КБР украл 4,4 млн рублей и получил уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Главбух в КБР украл у школы 4,4 млн рублей

Главбух в КБР украл у школы 4,4 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Баксан в Кабардино-Балкарии против главного бухгалтера одной из школ завели уголовное дело за кражу денежных средств. По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2022 года злоумышленник составлял подложные реестры и перевел себе на карточку 4,4 млн рублей. «Прибавкой к зарплате» ныне подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

— Зачислил через банковское приложение на свою банковскую карточку бюджетные денежные средства в размере 4,4 млн руб, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив образовательному учреждения материальный ущерб в особо крупном размере, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

Против главбуха завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается, следователи собирают доказательства вины фигуранта.