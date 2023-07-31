Полицейские Ставрополья за неделю поймали 629 нарушителей, попавшихся в общественных местах

Почти 630 нарушителей поймали на Ставрополье за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Ставропольского края за минувшую неделю, с 24 по 30 июля, поймали 629 правонарушителей в общественных местах. Правоохранители выписали протоколы на тех, кто распивал алкоголь, занимался хулиганством, за это их наказали административными арестами и штрафами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— За потребление алкогольной продукции в общественных местах составлено 125 административных протоколов, а также выявлено 153 факта появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения. За указанный период полицейскими собран 351 материал за совершение мелкого хулиганства, – пишет ведомство.

Всего 59 нарушителей отправились под арест на срок до 15 суток, сотрудники выписали штрафы на 160 тысяч рублей. Кроме того, на прошлой неделе завели 88 уголовных дел по преступлениям, совершенных в общественных местах.