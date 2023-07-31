Новая государственная награда для участников СВО появится на Ставрополье

Новая госнаграда появится на Ставрополье Фото: Александр КОЦ

На Ставрополье появится новая государственная награда для участников специальной военной операции. Губернатор Владимир Владимиров поручил ее разработать в ближайшее время на еженедельном совещании в правительстве региона. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

— Бойцы, которые сражаются на передовой, а также волонтеры, которые собирают и отвозят воинам гуманитарную помощь, представители бизнеса, оказывающие поддержку, – должны иметь право на получение такой награды, – сказал губернатор.

Проект новой награды должен быть разработан к концу августа. Глава региона сказал, что основанием для вручения должно являться представление Минобороны РФ, глав муниципалитетов Ставрополья и регионального фонда поддержки участников СВО.