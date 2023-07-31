Задушил колготками: к 21 году «строгача» приговорили жителя Ставрополья за изнасилование и убийство падчерицы

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ипатовском округе Ставрополья осудили 57-летнего местного жителя. В марте 2021 года злоумышленник, будучи пьяным, пришел домой, где жил с сожительницей и 17-летней падчерицей. Мужчине захотелось завладеть девушкой, но она отказалась. Тогда ныне осужденный пришел в ярость, начал угрожать потерпевшей, а после ударил.

— В ходе конфликта осужденный несколько раз ударил девушку по различным частям тела, после чего изнасиловал ее в бессознательном состоянии, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

После надругательства злоумышленник решил спрятать преступление, а для этого он решил убить падчерицу. Насильник задушил девушку ее колготками и попытался сжечь тело. За это против него завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Убийство».

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Также осужденному 11 лет нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.