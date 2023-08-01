Ставропольские тхэквондисты принесли сборной России пять медалей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Бишкеке тхеквондисты из Ставрополя поучаствовали в международном турнире за сборную России. Соревнования проходили между юниорами и юниорками 15-17 лет, юношами и девушками 12-14 и 10-11 лет. Побороться за призы приехали спортсмены из 27 стран, от РФ выступали 163 человека из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

— По итогам соревновательных дней спортивная сборная команда РФ заняла первое общекомандное место. В национальный состав сборной страны вошли четверо воспитанников муниципальной спортивной школы единоборств, которых тренирует заслуженный мастер спорта Наталья Тагиева, – пишет ведомство.

Так, сама Наталья Тагиева завоевала две золотые медали в соревнованиях по личному и командному силовому разбиванию среди женщин. Воспитанники также принесли награды: Александра Авдеева поучила две золотые медали личной и командной технике, а также «серебро» в поединках среди юниорок.

Дмитрий Руденко получил «золото» в командной специальной технике среди юниоров, а Вадим Клименко занял второе место среди мужчин в весовой категории 58 килограммов по дисциплине стоп-балл.