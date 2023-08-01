Две агрессивные собаки напали на женщину и пенсионера в Минводах

Агрессивные собаки нападают на жителей Минеральных Вод Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минеральных Водах на улице Терешковой две агрессивные собаки напали на местных жителей, рассказали в социальных сетях. Сперва животные накинулись на женщину, которая смогла отбиться, а после переключились на пожилого мужчину. По словам пользователей сети, жильцы ближайших домов еле отбили пенсионера от собак.

— Эта свора собак кидается каждый вечер на людей и машины около остановки центрального рынка. Вечером невозможно пройти, – жалуются люди в социальных сетях.

— Во 2-ом микрорайоне тоже своры собак бегают. Детей страшно отпускать гулять, – пишут люди.

По словам местных жителей, администрация ничего не делает, чтобы убрать агрессивных собак. Постоянные жалобы не приводят к результату.