Две агрессивные собаки напали на женщину и пенсионера в Минводах

Агрессивные собаки нападают на жителей Минеральных Вод
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Минеральных Водах на улице Терешковой две агрессивные собаки напали на местных жителей, рассказали в социальных сетях. Сперва животные накинулись на женщину, которая смогла отбиться, а после переключились на пожилого мужчину. По словам пользователей сети, жильцы ближайших домов еле отбили пенсионера от собак.
— Эта свора собак кидается каждый вечер на людей и машины около остановки центрального рынка. Вечером невозможно пройти, – жалуются люди в социальных сетях.
— Во 2-ом микрорайоне тоже своры собак бегают. Детей страшно отпускать гулять, – пишут люди.
По словам местных жителей, администрация ничего не делает, чтобы убрать агрессивных собак. Постоянные жалобы не приводят к результату.