К 8 годам колонии приговорили жителя Ставрополья, избившего до смерти женщину за долги внука

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья прошел суд над 20-летним местным жителем, обвиняемым в избиении до смерти. Вечером 27 марта этого года злоумышленник пришел к 59-летней женщине и распивал с ней алкоголь. В какой-то момент они поссорились из-за того, что внук потерпевшей задолжал денег ныне осужденному. Конфликт перерос в драку.

— В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшей не менее шести ударов руками в область головы и тела. От полученных повреждений 59-летняя женщина спустя непродолжительное время скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, следователи собрали доказательства вины фигуранта, и материалы передали в суд.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.