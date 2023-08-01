На Ставрополье поймали автомобилиста, возившего трех детей с одним специальным креслом

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В Левокумском округе Ставрополья автоинспекторы остановили автомобиль, на задних сидениях которого сидели три ребенка, однако специальное кресло было только для одного – младшего из них. Так как это нарушает правила дорожного движения, сотрудники выписали водителю протокол и провели профилактическую беседу.

— С 26-летним отцом проведена профилактическая беседа о недопущении повторных фактов, разъяснены возможные последствия, а также составлен административный протокол, предусматривающий штраф в размере трех тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

С начала года в регионе произошло 74 аварии с участием несовершеннолетних, в них пострадали 82 ребенка-пассажира и 7 детей погибло. Множества травм удалось бы избежать, если бы пострадавшие были в детских креслах либо пристегнутые ремнями безопасности.