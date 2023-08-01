Жителя КБР задержали за попытку вывезти 833 бутылки нелегального алкоголя

Жителя КБР задержали за попытку вывезти безакцизный алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 33 километре трассы М-29 «Кавказ» автоинспекторы для проверки документов остановили грузовую ГАЗель. При проверке оказалось, что водитель перевозит коробки с 833 бутылками немаркированного алкоголя емкостью по 0,5 литра. На них были этикетки различных производителей, но вот акцизы никто не клеил. Сотрудники начали разбирательства.

— Водитель, 62-летний житель города Нальчика, пояснил, что неизвестный гражданин за определенную плату попросил его перевезти нелегальную продукцию в соседний регион, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по КБР.

Экспертиза показала, что в бутылках содержались напитки с 37% содержания спирта, но ГОСТу жидкость не соответствовала. Сумма алкоголя составила 208 тысяч рублей. Против перевозчика завели уголовное дело по части 1 статьи 173 УК РФ за перевозку подакцизной продукции.