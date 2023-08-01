Спасатели Ставрополья выловили проникнувшую в частный дом змею

Фото: пресс-служба ПАСС Ставрополького края

В селе Красногвардейском на Ставрополье спасатели выехали в частный дом, где заметили змею. Хозяйка заметила пресмыкающееся, когда подошла к кухонной плите – оказалось, гостья заползла под нее и не планировала вылезать. Женщина испугалась, что змея была ядовитой, сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Пресмыкающееся заползло под кухонную плиту, где его и обнаружила хозяйка. Испугавшись, что незваная гостья может быть ядовитой, женщина вызвала спасателей. Ведь в доме в этот момент находились дети, – пишет ведомство.

Спасатели прибыли на место происшествия, поймали змею при помощи бутылки и выпустили на волю. Страшной гостьей оказался безобидный уж. Теперь ни ему, ни жителям дома не угрожает опасность.