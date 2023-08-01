Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируют на Ставрополье

Высокий индекс УФ-излучения ожидают на Ставрополье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье с 1 августа и в ближайшие дни ожидается очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, он показывает степень опасности воздействия солнца на человека. В ближайшие дни он поднимется до 8-9 баллов, что может сказаться на глазах и коже находящихся на улице людей.

Так, 1 и 2 августа индекс достигнет 8 баллов, 3 числа он опустится до 6. Уже 4 и 5 августа опасность от ультрафиолета по индексу достигнет 9 баллов, что может очень плохо сказаться на человеке. Плюс ко всему в регионе ожидается жара, поэтому следует задуматься о безопасности на улице. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Чтобы избежать серьезных воздействий ультрафиолетового излучения следует не забывать надевать очки, головной убор, стоит пить больше воды и охлаждаться, чтобы не получить тепловой удар. По возможности стоит защитить открытые участки тела от солнечных лучей.