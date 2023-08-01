КМВ за три дня: какие сервисы помогут спланировать идеальное путешествие

Кавминводы - главная точка притяжения туристов в Ставропольском крае. Фото: администрация Железноводска

Ставрополье более двух столетий входит в список любимых мест для отдыха россиян. Главной точкой притяжения остаются Кавминводы - целебные источники и санаторно-курортная база, природа, архитектура, богатая история и развлечения привлекают все больше гостей.

По данным сервиса бронирования MTS Travel, в последние годы растет количество туристов, снимающих жилье в курортных городах на три ночи. За этот период времени действительно можно успеть посетить основные достопримечательности КМВ - курорты находятся в получасе-часе езды друг от друга.

Составить оптимальный маршрут и забронировать жилье помогут различные приложения для мобильных телефонов. Они же проведут аудиоэкскурсию, расскажут, где вкусно поесть, забронируют электросамокат для ускорения обзорной экскурсии, и даже помогут помедитировать на фоне горных пейзажей, или освежить в памяти любимые строки во время прогулок по многочисленным лермонтовским местам.

Подробнее о том, что посмотреть в Пятигорске, Железноводске, Кисловодске и Ессентуках, и какие цифровые решения сделают путешествие еще интереснее - читайте в совместном проекте «Комсомолки» и МТС.