Северная Осетия передала Черниговскому району Запорожской области передвижной медицинский комплекс

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

По поручению Главы РСО – Алания Сергея Меняйло Черниговскому району Запорожской области передан передвижной универсальный медицинский комплекс.

Мобильный медицинский центр оснащен самым современным оборудованием для первичной диагностики заболеваний и предназначен для обслуживания жителей сельских и отдаленных населённых пунктов.

В передвижном комплексе пациенты могут пройти обследование у нескольких врачей разного профиля, включая узкоспециализированных, а также посетить УЗИ-специалиста. Машина будет работать в населенных пунктах, где нет стационаров или узких специалистов.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

Передача состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее между Главой РСО – Алания Сергеем Меняйло и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предполагает шефство республики над Черниговским районом Запорожской области. В частности – оказание помощи в решении задач по восстановлению инфраструктуры, ремонта образовательных учреждений, содействие в организации учебно-воспитательного процесса, подготовке района к осенне-зимнему периоду и консультативно-методическую поддержку в различных сферах деятельности.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

Напомним, это федеральная инициатива: каждый российский регион берет шефство над районами, городами, селами Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Такая мера связана с необходимостью как можно быстрее интегрировать новые субъекты в систему, чтобы наладить там спокойную, нормальную жизнь.