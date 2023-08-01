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НовостиПроисшествия1 августа 2023 12:10

Житель Ставрополья, угрожая ножом, заставил супругу совершить самоубийство и получил 3 года условно

Житель Ставрополья получил 3 года условно за доведение супруги до самоубийства
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставрополья осудили 32-летнего жителя села Казьминского за доведение супруги до самоубийства. В феврале этого года злоумышленник поссорился с 23-летней женой на почве ревности, ударил и взялся за нож. Муж потребовал, чтобы женщина покончила с собой, для этого он сделал петлю из веревки и закрепил ее в хозпостройке.

— Потерпевшая выполнила требование супруга. Мужчина вовремя перерезал веревку и оказал девушке первую медицинскую помощь, благодаря чему она осталась жива, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленник одумался, но все равно получил уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Во время следствия фигурант признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года условно.