Из-за замены теплотрассы в Пятигорске перекроют улицу Козлова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пятигорске с 9:00 2 августа до 18:00 15 августа перекроют участок улицы Козлова из-за ремонтных работ по замене теплотрассы. По дороге нельзя будет проехать две недели, так как дорожное полотно будет разрыто. Об ограничении рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

— Для проезда будет закрыт участок улицы от дома № 14 до дома № 22. Ограничение продлится с 9:00 2 августа до 18:00 15 августа 2023 года. Будьте внимательны, продумывайте свой маршрут заранее, – пишет ведомство.

Руководителям транспортных компаний рекомендовали пересмотреть маршруты, чтобы автобусы продолжали курсировать по городу. В Госавтоинспекции перекрытый участок предложили объезжать через улицы К.Хетагурова и Университетской.