Четырех человек из банды наркоторговцев осудили на Ставрополье

Банду наркоторговцев осудили на Ставрополье Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Буденновском округе Ставрополья осудили банду наркоторговцев, состоящую из четырех человек. Злоумышленники с августа по декабрь 2021 года сбыли крупную партию запрещенных веществ тайниками-закладками в Буденновске. На этом они решили не останавливаться и снова запаслись наркотиками для дальнейшей продажи. На этот раз план не удался.

— В январе 2022 года злоумышленники попытались вновь сбыть наркотическое средство в крупном размере с использованием сети «Интернет» на территории г. Буденновска, однако довести свой преступный умысел до конца им не удалось, в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленников завели уголовные дела за сбыт наркотиков и покушение на это преступление. Суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 до 11 лет в колонии строгого и общего режима.