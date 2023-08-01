Минводы и Георгиевск рискуют остаться без воды из-за прорыва водопровода

Два города на Ставрополье могут остаться без воды из-за прорыва водопровода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье два города, Минеральные Воды и Георгиевск, рискуют остаться без воды из-за прорыва Малкинского группового водовода в Кировском округе. Из-за этого уже пришлось снизить подачу воды, чтобы снизить давление, – с 2,2 тысячи до 1 тысячи кубометров в час. Для устранения аварии на место происшествия направили бригада специалистов.

— Для устранения аварии направлено 3 единицы техники и аварийная бригада. Оценочно, для завершения работ и возвращения водовода в штатный режим потребуется до 24 часов, – написал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

Во время ремонта все жители отключенных территорий будут получать чистую воду из резервуаров – она будет подаваться в водопроводы. В случае перебоя подачи жидкости администрации должны будут организовать подвоз цистерн.