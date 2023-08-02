Синоптики рассказали, какая погода будет на Ставрополье в августе

Синоптики рассказали о погоде на август Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая декада августа на Ставрополье ожидается жаркой, последний месяц лета в настоящее время не будет дождливым. В некоторые дни температура воздуха поднимется до +33-38 градусов, а местами – даже до +40, что является довольно опасным явлением. И все же в первые дни месяца на некоторых территориях региона ожидаются грозовые дожди.

— Однако в первые дни – вечер 2, 3 4 августа – не обойдется без грозовых дождей, местами сильных, возможен град. Но эти явления будут носить очень локальный характер и на температуре воздуха не скажутся , – рассказала И.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

Погода будет более спокойной во второй-третьей декаде августа, синоптики ожидают температуру в среднем от +27 до +33 градусов тепла. И все же в отдельных местах не исключены грозовые дожди. Светлана Пьянова добавила, что ливни и шквалы на Ставрополье характерны для осенне-летнего периода. Они могут идти вплоть до октября.