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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:50

Две женщины и мужчина в Ставрополе, давшие взятку сотрудникам ДПС, ответят за преступление

Две женщины и пьяный водитель подозреваются в Ставрополе во взяточничестве
Данил ЮРКОВ
Двух женщин и мужчину заподозрили в даче взятки в Ставрополе

Двух женщин и мужчину заподозрили в даче взятки в Ставрополе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе сотрудники ДПС остановили пьяного водителя, но наказывать его не захотели – предложили дать взятку. 36-летний автомобилист позвонил своей жене, и она со знакомой привезла 70 тысяч рублей для автоинспекторов. Деньги передали сотрудникам, но о преступлении узнали.

Против женщин и мужчины завели уголовные дела по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 5 статьи 33 части 3 статьи 291 УК РФ (пособничество во взяточничестве). Сейчас началось расследование, доказательства вины фигурантов собираются.

— В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор и закрепление необходимой доказательственной базы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уголовные дела автоинспекторов за получение взятки и превышение полномочий уже находятся в суде на рассмотрение.