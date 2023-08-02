Автобус с 28 пассажирами врезался в КАМАЗ на Ставрополье из-за сна водителя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья, на 521 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», водитель пассажирского автобуса «Хендэ» уснул за рулем во время движения. Из-за этого транспорт не выдержал безопасной дистанции и врезался в едущий спереди КАМАЗ. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате в больницу для осмотра на предмет наличия травм доставлены 8 пассажиров автобуса. Водитель автобуса не пострадал. Всего на момент ДТП в салоне находились 28 пассажиров, водитель выполнял рейс «Астрахань – Ставрополь», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что водитель за последние два года получил семь штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. Сам мужчина рассказал, что сильно устал, поэтому уснул и устроил аварию. Перевозками он занимается уже два года. По факту происшествия начата проверка.