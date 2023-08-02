Застройщика, который обманул 92 дольщика на 200 млн рублей, приговорили к сроку в Ставрополе

Застройщик обманул 92 людей на 200 млн и получил срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе осудили застройщика, который обманул 92 дольщика на 200 млн рублей. В 2016 году подсудимый зарегистрировал на себя ООО, он был и директором, и главным бухгалтером. Три года злоумышленник привлекал людей для строительства многоэтажке в краевой столице, взял у них крупную сумму денег, но вот дом так и не достроили.

— В результате преступной деятельности гражданам причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей, для возмещения которого на имущество подсудимого и возглавляемого им юридического лица наложен арест, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против застройщика завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере) и части 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в крупном размере).

Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 950 тысяч рублей. Его имущество возместит причиненный людям ущерб.