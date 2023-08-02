Подачу воды в Минводы и Георгиевск возобновили после прорыва трубы

Водоснабжение восстановили в Георгиевске и Минводах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье восстановили подачу воды после вчерашней аварии на Малкинском групповом водоводе в Кировском округе. Ремонтная бригада сделала все раньше предполагаемого срока, так как ожидалось, что устранение прорыва займет по крайней мере сутки.

— Сегодня ночью были завершены сварочные работы на Малкинском групповом водоводе, который питает Минводы и Георгиевск. Ремонтная бригада выполнила задачу в сжатые сроки, спасибо за слаженную работу, – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

Напомним, что во время ремонта всем жителям отключенных территорий обещали поставлять чистую воду из резервуаров – она подавалась в водопроводы. Сейчас работы завершены, и люди получают жидкость в штатном режиме.