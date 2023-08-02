Банк Уралсиб снова в лидерах

Уралсиб

Присвоенный недавно банку Уралсиб наивысший уровень качества работы с персоналом говорит о том, что сотрудники структуры, благодаря выстроенной схеме образования и роста, не только обеспечивают отличное обслуживание клиентов, но и получают ощутимые карьерные преференции для себя в будущем.

С первых дней на новом месте работы каждый сотрудник может пройти специальный адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб». Далее повышать свою квалификацию можно благодаря мастер-классам, семинарам и другому обучению (очному или дистанционному). Для руководителей и их команд разработаны дашборды (удобные приложения, позволяющие отслеживать эффективность обучения, постановку, исполнение задач и многое другое).

Для студентов работает уникальная платформа «Уралсиб.Ускорение». Она обеспечивает бесплатную подготовку и получение практических знаний в области финансов. Сегодня в этой программе задействовано более 750 человек из одиннадцати регионов России. В ближайших планах – рассмотрение еще около полутора тысяч заявок.

Широкая линейка образовательных программ – это отличный шанс для студентов не только проявить себя и получить дополнительные знания на основе реальных кейсов, но и оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке Уралсиб. Если вуз сотрудничает с банком, можно пройти производственную или преддипломную практику (очно либо онлайн). Лучшие резюме пополнят базу отдела кадров. Это реальная возможность для ребят без опыта работы сразу после учебы трудоустроиться и начать строить карьеру.

А еще есть проект «Хантеры», предназначенный для подготовки менеджеров, обслуживающих клиентов малого бизнеса. Можно стать участником вебинара, пройти профориентационный тест будущего специалиста на основе искусственного интеллекта. И еще многие другие возможности, направленные на развитие будущих и действующих кадров.

Большое внимание Уралсиб уделяет здоровью и физическому развитию сотрудников. Многие из них являются членами бегового клуба и представляют банк на крупных спортивных соревнованиях. И бег по карьерной лестнице здесь также понятен и прозрачен.

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