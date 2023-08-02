Полицейские Ставрополья задержали 11 подозреваемых в серии краж криптовалюты

Банду мошенников, ворующих деньги для криптовалюты, задержали полицейские Ставрополья Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Москве сотрудники ГУУР МВД России и ЦИБ ФСБ России вместе с ГУ МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю задержали 11 подозреваемых в серии хищений криптовалюты. Злоумышленники организовали колл-центр, его сотрудники искали людей, которые были готовы вложиться в их «бизнес». Чтобы купил электронную валюты, они предлагали жертвам перечислить деньги на банковскую карту.

— При этом для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Республики Молдова, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали мошенников, который устроили офис в одном из офисов делового центра «Москва-Сити». Против них завели уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Девяти фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий.

С 2020 по 2022 годы злоумышленники украли 30 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.