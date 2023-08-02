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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:06

Полицейские Ставрополья задержали 11 подозреваемых в серии краж криптовалюты

Злоумышленники успели украсть более 30 млн рублей
Данил ЮРКОВ
Банду мошенников, ворующих деньги для криптовалюты, задержали полицейские Ставрополья

Банду мошенников, ворующих деньги для криптовалюты, задержали полицейские Ставрополья

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Москве сотрудники ГУУР МВД России и ЦИБ ФСБ России вместе с ГУ МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю задержали 11 подозреваемых в серии хищений криптовалюты. Злоумышленники организовали колл-центр, его сотрудники искали людей, которые были готовы вложиться в их «бизнес». Чтобы купил электронную валюты, они предлагали жертвам перечислить деньги на банковскую карту.

— При этом для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Республики Молдова, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали мошенников, который устроили офис в одном из офисов делового центра «Москва-Сити». Против них завели уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Девяти фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий.

С 2020 по 2022 годы злоумышленники украли 30 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.