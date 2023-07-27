Женщины на Юге России и Северном Кавказе стали чаще открывать бизнес

90% предпринимателей Юга России и СКФО сделали выбор в пользу регистрации ИП. Фото: sberbank.ru

Аналитики выяснили*, что за первую половину этого года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года соотношение женщин и мужчин в бизнесе Юга России и СКФО выросло на 2% (44% и 56% соответственно). В ТОП-5 по динамике роста регистрации бизнеса женщинами вошли Адыгея (+9%), Калмыкия (+7%), Крым и Дагестан (+6%), Ростовская область и Чечня (+5%).

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В наших регионах традиционно быстро растут оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и операции с недвижимостью. На них пришлось суммарно более 90% регистраций бизнеса в первом полугодии. Отмечу и ещё один тренд: почти половина от всех открывших своё дело - в возрасте от 18 до 35 лет».

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Фото: sberbank.ru

Также исследование показало, что 90% предпринимателей Юга России и СКФО сделали выбор в пользу регистрации ИП. И только 10% открыли ООО.

* Для подсчета данных платформа «Деловая среда» проанализировала более 70 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.