В детском саду N24 в Пятигорске охранник нашел гранату

Гранату нашли в детском саду Пятигорска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пятигорске охранник детского сада во время обхода территории заметил странный предмет, похожий на гранату. Она лежала возле забора и представляла потенциальную опасность для посетителей учреждения. На место вызвали правоохранительные органы и саперов, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Утром охранник детского сада N24 в Пятигорске при осмотре территории обнаружил возле забора гранату. Оперативно на место прибыли все необходимые службы. Детей на территорию садика в это время не принимали, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Саперы обследовали гранату и пришли к выводу, что она была без запала. Находку убрали с территории учреждения, опасности для людей нет. Правоохранительные органы начали разбирательства по факту происшествия.